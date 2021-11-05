Açılışını Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılışını bugün gerçekleştirecek.

Doğaya zarar vermeyen, çevre dostu bir anlayışla misafirlerini ağırlayan millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle resmi olarak hizmete açılacak.

Ümraniye Millet Bahçesi resmi olarak hizmete açılıyor

Yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla dikkati çekiyor

330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri bin araçlık bir otopark yer alıyor.

Ümraniye Millet Bahçesi resmi olarak hizmete açılıyor

Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul’da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet tuvalet ve 6 adet mermer çeşme bulunuyor.