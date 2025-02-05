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Acının İkinci Yılında Hatay’da Yeni Başlangıç

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HÜSEYİN YAYMAN’IN AÇIKLAMALARI

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Yayman, “Hatırlarsanız, 2 yıl önce 5 Şubat’ta da böyle yağmur yağıyordu. Hava soğuktu. 2. seneyi devriyesinde yağmurlu soğuk bir gün. Tabii acılarımız çok taze. İki yıl geçti ama sanki dünmüş gibi. Henüz yeni olmuş gibi bir duygumuz var. Bir kez daha ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

DEPREMİN ZORLUKLARI

Yayman, deprem ve afetlerin en zoru olduğunu belirtti. Ayrıca, Hatay’ın ilk özel okullarından birinin yerinin ve tarihi yapının önemini vurguladı. “Onun yanında da Hatay Valilik binası var” diyerek bölgenin değerlerine dikkat çekti.

ENKAZ MESELESİ VE SİT ALANI

Yayman, enkaz meselesine dikkat çekerek, “Buralar 1. derece sit alanı. Buradaki her taşın numaralandırılması, kaldırılması ve yeniden yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Hatay’ın yeniden inşası ve korunması açısından gereken bir konuya işaret ediyor.

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