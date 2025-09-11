Acıpayam’da Zincirleme Kaza Meydana Geldi

DENİZLİ’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

KAZA DETAYLARI

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen dram, kontrolden çıkan hafif ticari aracın etkisiyle gerçekleşti. Saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu üzerindeki Kumafşarı Mahallesi civarında, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Olay, V.K. isimli bir esnafın, Denizli’den Burdur’un Gölhisar ilçesine gitmek üzere yola çıktığı esnada gerçekleşti. V.K.’nın kullandığı hafif ticari araç, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Kazanın hemen ardından, Denizli yönünden Antalya istikametine ilerleyen bir kamyonet, karşı şeritten gelen araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu esnada aynı yöne seyreden Tofaş marka otomobil, aniden durmak zorunda kalan kamyonete arkadan çarptı. Bu zincirleme kazada, Tofaş marka otomobilde bulunan K.Ö. isimli kadın hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kaza sonrası sıkışan dört yaralıyı kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri durumunun ağır olduğu bildirildi.

TRAFFIC RİSKLERİ VE SORUŞTURMA

Kazanın detaylarıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Trafiğin etkilenmesi nedeniyle Denizli-Antalya karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Bu tür olaylar, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.