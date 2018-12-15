5 HDP’li tutuklandı

Şanlıurfa’da açlık grevinde gözaltına alınan 5 Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi tutuklandı.

Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde açlık grevi yaparken düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 HDP’liden 5’i tutuklandı. Yabancı uyruklu 1 kişi sınır dışı edilirken 34 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgeye göre, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek için DBP Şanlıurfa il binasında açlık grevi yapan 40 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan DBP İl Eş Başkanı Bekir K., partinin eski milletvekili aday adaylarından Şükrü T., Eyyübiye İlçe eski Eş Başkanı Ali O., Hedle O. ve Selvi Ö. tutuklanırken yabancı uyruklu 1 kişi ise sınır dışı edildi. Geriye kalan 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.