Açlık sınırı 2000 TL’yi geçti

Türk-İş, ekonomiye dair önemli bir açıklama geldi. Ülkede dört kişilik bir ailede açlık sınırının 2 bin 8 TL’ye yükseldiği öğrenildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 2 bin 8 TL’ye yükseldi. Açlık sınırı önceki ay bin 941 TL’ydi.

Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 6 bin 322 TL’den 6 bin 543 TL’ye çıktı.

Ocak ayında mutfak enflasyonu alık bazda yüzde 3,48, 12 ayda yüzde 24,34 olarak gerçekleşti.

Bekar bir çalışanın yaşam maliyet tutarı aylık net 2 bin 452 lira oldu.

NTV