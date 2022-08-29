Corona virüs salgını, Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli gelişmelerin etkisiyle sarsılan piyasaların etkisiyle açlık sınırı 6 bin TL’yi aştı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Ağustos ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6.889,76 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 22.442,20 TL’ye, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.999,13 TL’ye yükseldi.