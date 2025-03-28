Açlık Ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı!

AYLIK YAŞAMA MALİYETİ ARTIYOR

Raporda, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 30.617 TL’ye çıktığı belirtiliyor. Gıda harcamalarında bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında bir artış göze çarpıyor.

GIDA HARCAMALARINDAKİ ARTILAR

2025 yılının ilk üç ayında gıda harcamalarındaki artış oranı yüzde 12 olarak hesaplanırken, son 12 aylık değişim yüzde 40,62’ye ulaşıyor. Yıllık ortalama artış ise yüzde 54,87 seviyelerine çıkarak dikkat çekiyor. Türk-İş’in verileri, artan yaşam maliyetleri ve temel ihtiyaçlara yönelik fiyat yükselişlerinin toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.