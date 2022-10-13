Acun, Fenerbahçe’den o ismi istedi

İngiliz ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den scout şefi Şenol Çorlu’yu istedi.

Fenerbahçe’den 3 transfer yapan Hull City dördüncü imzaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un onayına bağlı.

ingiltere Championship takımlarından Hull City’yi alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç’tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe’nin scout şefi Şenol Çorlu’yu istedi.

Ozan Tufan, Allahyar vePelkas’ı transfer etti

Hull City’yi yeniden Premier Lig’e taşımayı hedefleyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitrios Pelkas’ı transfer etmişti. Sarı lacivertliler bu transferlerden hem önemli bir gelir elde etti hem de yabancı kontenjanını boşalttı.

Çorlu kararını Ali Koç verecek

Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe’nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu’ya talip oldu. Konuya ilişkin konuştuğumuz Çorlu, teklifi doğrularken, “Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem” dedi. Yani Ali Koç’tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Durumun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu döneminde sorumlu oldu

Uzun yıllar Fenerbahçe U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı’nda görev almıştı. O dönem takımı yöneten Emre Belözoğlu’nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe’de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.