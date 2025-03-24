Acun Günay Ölümüyle İlgili Detaylar

ACUN GÜNAY’IN ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI DERİNDEN YARALADI

Tarık Akan’ın eşi olarak tanınan Acun Günay’ın ölüm nedeni, toplumda en çok sorgulanan konulardan biri haline geldi. Sanat ve kültürle dolu bir yaşam süren ve kariyerine Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay’ın vefat haberi, sanat camiasında derin bir iz bıraktı. Acun Günay, 24 Mart 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

SANAT HAYATINA GENÇ YAŞTA ADIM ATTI

Acun Günay, sanat hayatına 17 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak giriş yaptı. Sahne sanatlarındaki ilgisi ve yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, 1987 yılında “Yağmur Kaçakları” filminde dansçı rolüyle kamera karşısına geçerek usta sanatçı Tarık Akan ile tanıştı. Bu tanışma, uzun yıllar sürecek bir ilişkinin başlangıcını oluşturdu. Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı olarak bilinen Günay’ın ölümü, özellikle sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.