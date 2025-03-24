Acun Günay: Sanat Hayatı ve Bağları

ACUN GÜNAY’IN SANAT HAYATI

Acun Günay hakkında doğum tarihi ve yeri kesin bilgiler mevcut olmamakla birlikte, Türk sanat camiasındaki etkisi ve vakıf çalışmalarındaki yer alışı kişiliğini ve duruşunu yansıtıyor. Günay’ın yaşamı, sanat kariyeri ve Tarık Akan ile olan özel ilişkisi hakkında merak edilen detaylar dikkat çekiyor. Acun Günay, 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak sanat yaşamına adım atıyor.

TARIK AKAN İLE BAĞI

1987 yılında “Yağmur Kaçakları” filminde dansçı olarak yer alırken Türk sinemasının önemli ismi Tarık Akan ile tanışıyor. Bu tanışıklık, 30 yıl sürecek bir dostluğun temeli oluyor. Tarık Akan’ın 2016 yılında vefat etmesinin ardından Acun Günay derin bir üzüntü yaşıyor ve bu duygularını “Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum.” ifadeleriyle dile getiriyor.

Sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan Acun Günay, Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu’nda üye olarak da görev alıyor. Sanat ve toplumsal konulara olan bağlılığı, onun karakterini ve duruşunu en iyi şekilde ortaya koyuyor. Maalesef, Acun Günay 24 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybediyor.