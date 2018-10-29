Acun, Hadise’yi kızdırdı

‘O Ses Türkiye’ yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile renklenen yarışmada Acun Ilıcalı, jüri üyesi Hadise’ye yüklendi.

Acun Ilıcalı’nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise’nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye’nin 28 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Azeri yarışmacı Naz Dej, ‘I Care’ isimli şarkıyı seslendirdi.

O Ses Türkiye’de güzelliğiyle de dikkat çeken Naz Dej, akıllara Hadise’nin 2014 yılında elediği Karima’yı akıllara getirince güzel jüri üyesi tepki gösterdi.

Jüri üyeleri ise Naz Dej’i takımlarına alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Hadise’ye takılan Acun Ilıcalı ile jüri arasında komik diyaloglar yaşandı.

Gelen yarışmacının güzelliği hakkında konuşan Hadise, “Bir yarışmacı çok güzel ve karşısındakinden daha çok alkış alıyor diye onu seçmem. Ben bu olayı Karima da yaşadım. Karima, provalarda çok iyiydi ama sahneye çıktığında o kadar iyi değildi. Karşısındaki Halil de çok güzeldi ve çok alkış aldı. Şimdi ben orada kız çok güzel diye Karima’yı mı seçeyim. Murat Boz ve Acun bu konuda çok eğleniyor ama ben sinirlenmeyeceğim.” dedi.

TRT