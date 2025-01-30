Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye Transfer Müjdesi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe transfer sürecine hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca gibi önemli isimleri kadrosuna kattıktan sonra, son olarak Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic ile de anlaşma gerçekleştirdi. Ali Koç yönetiminde, Fenerbahçe transferde 5. bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMELERİ YAŞANIYOR

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ali Koç yönetimi, 5. transferine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını ‘Mourinho evreni’ konsepti çerçevesinde gerçekleştiriyor. Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldız oyuncular da kadroda yer aldı. Ligin ilk yarısını, Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe’de, tribünler şampiyonluk konusunda umudunu kaybederken, yönetim ile Jose Mourinho’ya tepki gösterilmişti. Ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla her şey tersine dönmeye başladı. Galatasaray’ın Hatayspor karşısında kaybettiği puanların ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleri ile farkı 6’ya indirdi.

ŞAMPİYONLUK HEVESİYENİ TAZELENDİ

Fenerbahçe camiası bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heyecanlandı. Göztepe maçının ardından yapılan açıklamalarda, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı taraftara müjdeli haberler verdi. Acun Ilıcalı, şampiyonluğa olan inancını dile getirirken, transferle ilgili gelen sorulara “Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, transfer döneminde ilk bombasını, Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile de adı geçen Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı. Göztepe maçında son dakikalarda oyuna giren Diego Carlos, taraftarla buluştu.

İKİNCİ TRANSFER SÜRPRİZI: SKRINIAR

Fenerbahçe’nin transferdeki ikinci hamlesi Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray’ın ilgisiyle gündemde olan Skriniar, bir anda Fenerbahçe’ye imza attı. Sarı lacivertliler, Slovak stoper ile her konuda anlaştı ve Paris Saint Germain’in kiralık oyuncu kontenjanını açmasının ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir heyecanla beklediği transfer ise nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçirten Anderson Talisca’yı resmen kadrosuna katmış durumda. Brezilyalı futbolcu, İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

OGNJEN MIMOVIC TRANSFERİ

Fenerbahçe, Kızılyıldız’da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Sırp futbolcuyu için bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle olumlu sonuçlar elde etti. Sırp basının aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe’nin Kızılyıldız’a 8.5 milyon euro ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında pay vereceği belirtildi. Ayrıca, oyuncuyla 4.5 yıllık bir kontrat imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys karşısında aldığı galibiyetin ardından Kızılyıldız’a veda etti.

Oyun kariyerine Metalec altyapısında başlayan Mimovic, daha sonra Kızılyıldız altyapısına transfer oldu. Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Mimovic’in İstanbul’a cuma günü öğle saatlerinde ulaşacağı bildirildi.

İLERİDEKİ TRANSFER PLANLARI

Takvim’in haberine göre, Fenerbahçe’nin 5. transfer olarak düşündüğü isim ise Ahmetcan Kaplan. Üçlü savunma sisteminde oynamak isteyen Jose Mourinho, sağ stoper olarak Diego Carlos’u, merkezde ise Milan Skriniar’ı düşünmekte. Mourinho, sol ayaklı bir stoper için Ajax’tan Ahmetcan Kaplan’ın kiralanmasına onay verdi. Eğer anlaşma sağlanırsa, Ahmetcan 6 aylık kiralık olarak kadroya katılacak.