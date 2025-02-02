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Spor

Acun Ilıcalı’dan Hakem Açıklaması ve Anlam Verememe

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ACUN ILIÇALI HAKEM KONUŞMALARINA ANLAM VEREMİYOR

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından hakemle ilgili konuşmalara anlam vermediklerini dile getirdi. Ülker Stadı’nda gerçekleşen ve 3-2 sonuçlanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ilıcalı, bu süreçte hayatını kaybeden önemli camia figürleri Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli için Allah’tan rahmet diledi. Çok acı bir gün yaşadıklarını belirten Ilıcalı, başsağlığı dileyen kulüplere de teşekkür etti.

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