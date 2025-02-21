Acun Ilıcalı’dan Kura Yorumu ve Umutları

ACUN ILICALI’NIN RANGERS EŞLEŞMESİ DEĞERLENDİRMESİ

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Rangers kura çekimini TRT Spor’da yorumladı. Rangers eşleşmesine yönelik, “Kolay değil ama iyi bir kura” ifadesini kullanan Ilıcalı, “Allah gönlümü göre verdi demeyeceğim. Şahsen Olympiakos’u istiyordum ama hocamız ve kulübümüz için fark etmez” şeklinde konuştu. Anderlecht’i rahat bir şekilde elediklerini aktaran Ilıcalı, “Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht’i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz” dedi.

MOURINHO’NUN GELECEĞİ VE FENERBAHÇE’NİN BAŞARILARI

Mourinho’nun gelecek sezon da Fenerbahçe’nin başında kalacağını yineleyen Acun Ilıcalı, “Biz en başından beri Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik; biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi’ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN YÜKSELİŞİ VE KUPA HEDEFİ

Süper Lig şampiyonunun, Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemesinde Fenerbahçe’nin son yıllarda topladığı puanların önemli olduğunu belirten Acun Ilıcalı, “Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma’yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye’de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.