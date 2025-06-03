Acun Ilıcalı’dan Seçim Üzerine Açıklama

KONGRE ÜYELERİNE YORUM

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Ekol TV’de yaptığı konuşmada, seçim sürecine dair dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Kongre üyelerinin imza kampanyası hakkında düşüncelerini paylaşan Ilıcalı, “İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı?” ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİNE DİKKAT

Eylül ayında gerçekleşecek seçimle ilgili düşüncelerini dile getiren Ilıcalı, “Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni arasanız bulamazsınız.” şeklinde sert bir yorumda bulundu. Bu sözler, sürecin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.