“Acun Ilıcalı’dan Türk Hakemlere Eleştiri”

ACUN ILICALI’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Türk hakemleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Süper Lig’deki Trabzonspor maçı öncesi gerçekleştirdiği röportajda, maçın seyrini etkileyen faktörlere vurgu yaptı.

HAKEMLERİN ROLÜ VE SEYİRCİ DAVRANIŞI

“Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum. O maçta iyi bir günlerinde değildi.” diyen Ilıcalı, hakemin olaylara zemin hazırladığını düşündüğünü belirtti. “Ana suçlusunun maçı yönetmesi gereken hakem olduğunu düşünüyorum. Çok daha erken tatil olabilirdi.” ifadesiyle, hakemlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Ayrıca, Trabzonspor taraftarının maçın oynanmasını istemediğini vurguladı ve “Bu sene öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

HAKEM HATALARI VE KAYGILAR

“Hakemler hakkında ne diyeyim ki… Konuşmayayım yoksa hakemlere ayıp olacak.” açıklamasında bulunan Ilıcalı, son maçtaki hakem kararlarını anlamakta zorlandığını belirtti. “Kasten mi oluyor, anlamadım ki, hatayı anlarız da hatanın da limiti olmaz mı? Benim Türkiye’deki her hakemle ilgili kaygım var.” sözleriyle, genel hakem performansına yönelik endişelerini dile getirdi.