Acun Ilıcalı’dan Yabancı Hakem Talebi

FENERBAHÇE BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile yapılacak maçla ilgili görüş bildirdi. Kulüp televizyonunda gerçekleştirdiği konuşmada, bu derbinin önemine vurgu yapan Ilıcalı, “Çok önemli bir maç. Derbiler için söylenecek söz azdır. Herkesin hafızasında bu maçlar vardır ve maçlar zaten kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemdeki yükselen performansları, takımdaki sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki çok heyecanlıyız. En önemli mesajımız da taraftarlarımıza.” dedi. Taraftarların takıma olan desteğine de dikkat çeken Ilıcalı, “Taraftarlarımız tam anlamıyla yaklaşık iki aydır 12. adam oldular. Sağ olsunlar, onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Bu maçta da bunu bekliyoruz. Tamamen maça konsantre olarak, takımımızın arkasındaki o gücü hissettirmelerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

YABANCI HAKEM TALEBİ SÜRÜYOR

İbrahim Hatipoğlu’nun dün yaptığı açıklamalara yanıt veren Ilıcalı, “51. kez söyleyeyim diye cuma akşamı yabancı hakem istediğimizi söylemiştim. 4 gün sonra yani bugün 52. kez de söylemiş olayım. Yabancı hakem istiyoruz demiştik ve diyoruz da” ifadelerini kullandı. Hatipoğlu’nun açıklamalarını skandal olarak nitelendiren Ilıcalı, “İç saha maçında avantajları varmış. ‘Hakem konusunda avantajımız vardı, rakibimiz algı ve gündem oluşturarak bu avantajı elimizden aldı’ diyor. Galatasaraylı bir yönetici çıkıp, ‘İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı’ derse bizi doğrulamış olmuyor mu?” diye konuştu.

HAKEMLER ÜZERİNDE BASKI TARTIŞMASI

Hatipoğlu’nun açıklamalarının, derbiye atanacak hakemi baskı altına almayı amaçladığına dikkat çeken Ilıcalı, “Acaba hakem üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz bir konuda itiraz ederek hakemin kafa karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz?” dedi.

Sezonun geri kalanında takıma başarılar dileyen Ilıcalı, “Takımımıza gönülden başarılar diliyorum. Taraftarlarımıza, takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Kenetlenip hep beraber inşallah güzel bir gün geçiririz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.