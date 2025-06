Acun Ilıcalı, Ekol TV’de Canlı Yayında

ACUN ILICALI CANLI YAYINDA KONUŞUYOR

Acun Ilıcalı, şu an Ekol TV’de Fenerbahçe ile ilgili kritik açıklamalarda bulunuyor. Taraftarların uzun süredir beklediği konular gündeme geliyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, futbol camiasını yakından ilgilendiren gelişmeler hakkında bilgiler veriyor. Canlı yayın linki de mevcut.

GELECEK PLANLARI VE HAKEM AÇIKLAMALARI

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin geleceği, başkanlık süreci, teknik direktör seçimi ve transfer çalışmaları hakkında önemli ifadelere yer veriyor. “Bütün takımlar bir amaç için takım kuruyor. Her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Şampiyon olamadığımız için üzgünüz. Kahrolduk” diyen Ilıcalı, Türk hakemlerinin geleceği ile ilgili olarak, “Federasyonumuz Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü. Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Bunu dedikçe saldırıya uğradık” açıklamasını yapıyor.

HAKEMLERİN ETKİSİ VE LİGDEKİ DEĞİŞİM

Ilıcalı, “Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim” ifadesiyle dikkat çekiyor. İlk yarıda yaşanan hakem hatalarının ardından, “Yabancı VAR geldikten sonra hakem hataları ciddi şekilde azaldı” diyor. Ayrıca, “Sezon başından beri yabancı hakem olsa çok şey değişirdi” vurgusunu yapıyor.

Acun Ilıcalı, imza toplanmasının demokratik bir hak olduğunu ancak yanlış bir yol olduğunu düşünüyor. “Biz bir yıl için seçilmedik. 3 yıl için bilerek ve adil bir şekilde seçilmişiz. Bu yüzden imza toplayarak seçim yapmak demokrasi adına doğru değil” açıklamasında bulunuyor.

SOSYAL MEDYA VE PROVAKASYONLAR ÜZERİNE

Son olarak, sosyal medya üzerinden yaşanan provokasyonlara dikkat çeken Ilıcalı, “Fenerbahçe tarafında her gün bir yalan, her gün bir iftira, her gün provokasyon görüyorum” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor. “Bir kadın benimle ilgili iftira atıyor, midem bulandı” sözleriyle de bu durumu örnekliyor.

Canlı yayını Ekol TV platformlarından izlemek mümkün.