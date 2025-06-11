Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrıldı

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ACUN ILICALI’DAN DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.” dedi. Ayrıca, Sayın Başkan Ali Koç’a, birlikte çalıştığı yönetici arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerini sunduğunu belirtti.