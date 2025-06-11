Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrıldı

ACUN ILICALI’NIN AYRILIK NEDENİ

Fenerbahçe Asbaşkanı olarak sürpriz şekilde görevini sona erdiren Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki nedenler gün yüzüne çıktı. Fanatik’in haberine göre, Acun Ilıcalı’nın bu kararı almasının temel sebebi Jose Mourinho oldu.

JOSE MOURINHO’NUN ETKİSİ

Habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kulüp Başkanı Ali Koç ile Londra’daki görüşmesinde Acun Ilıcalı’dan rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Portekizli teknik adamın Ilıcalı ile birlikte çalışmak istemediği ve transfer konularında kendisine müdahale edilmemesi yönünde isteğinin olduğu ileri sürüldü.

Bütün bu gelişmeler sonucunda Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe ile olan ilişkisini sona erdirme sürecinin hızlandığı belirtiliyor. Ilıcalı, 1 yıl süren görev süresinin ardından, kulüpteki görevine kendi isteği ile veda etmiş durumda.