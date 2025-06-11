Acun Ilıcalı Fenerbahçe’den ayrıldı

ACUN ILICALI GÖREVİNDEN AYRILDI

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na katılan Acun Ilıcalı, Asbaşkanlık görevinden ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

ALI KOÇ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve kulübe sağladığı değerli katkıları vurgulayan Ali Koç, “Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. Fenerbahçemize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

FENERBAHÇE AİLESİNDEN İYİ DİLEKLER

Ali Koç, Fenerbahçe Ailesi olarak Acun Ilıcalı’nın her zaman yanında olacaklarına inandıklarını ifade ederek, “Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun” sözleriyle mesajını tamamladı.