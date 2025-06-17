Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrıldı

ACUN ILICALI’NIN FENERBAHÇE GÖREVİ VE DUYGULARI

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevinden ayrıldığını Hull Daily Mail’e yaptığı açıklamalarla duyurdu. Ilıcalı, “Fenerbahçe’de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul’da işleri olan bir iş adamı olarak Hull City’yi satın aldıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı.” diyerek görev sürecindeki zorlukları dile getirdi. Fenerbahçe’nin başkan yardımcılığı görevini çok sevdiğini ifade eden Ilıcalı, “Bu büyük bir sorumluluktu. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu.” şeklinde konuştu.

AÇIKLAMALARINDAN BAZILARI

Acun Ilıcalı, işlerinin yoğunluğu sebebiyle Fenerbahçe’deki görevinin zorluğundan bahsetti. “Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken, kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım, iş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm.” diye belirtti.

Fenerbahçe ile ilgili olarak, “Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum.” diyerek ayrılışı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ilıcalı, ayrılma kararını arkadaşım olan başkan Ali Koç’a ilettiğini ve Koç’un takdirlerini ilettiğini sözlerine ekledi.

HULL CITY’YE VURGU

Acun Ilıcalı, “Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe’nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim, bu benim için bir onurdu ancak Hull City de benim için çok önemliydi.” sözleriyle her iki kulüpteki sorumluluklarının ağırlığını vurguladı. Bu sürecin, kariyerinin en zor yılı olduğunu belirtti.