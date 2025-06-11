Acun Ilıcalı Fenerbahçe’den Ayrıldığını Duyurdu

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı haberinin ardından, Acun Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Ilıcalı, “Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu” sözleriyle duygularını ifade etti.

FENERBAHÇE SEVGİSİ

Acun Ilıcalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Fenerbahçeli olarak doğduğunu ve sarı-lacivert formanın çocukluğundan bu yana hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Yönetim kurulu içinde geçirdiği süreçte zorluklar yaşadığını belirten Ilıcalı, kariyerindeki her anın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. “Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi” diyen Ilıcalı, Sayın Başkan Ali Koç’a, birlikte görev yaptığı değerli yönetici arkadaşlarına, sporculara, kulüp çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerini sundu.