Acun Ilıcalı: Galatasaray Derbisi Öncesi Açıklamalar

ÖNEMLİ MAÇ HAKKINDA GÖRÜŞLER

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Ziraat Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile Kadıköy’de karşılaşacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz. Son dönemdeki yükselen performansları, sakatlıkların azalması ve teknik ekibimizle olan bir ivmemiz bizleri heyecanlandırıyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.” dedi.

TARAFTARIN ROLÜ

Asbaşkan, en önemli mesajının taraftarlara olduğunu belirterek, “Taraftarlarımız yaklaşık 2 aydır takıma destek veren 12. adamımız oldu. Onların performansı da takımla beraber yükseldi. Kadıköy’de 12. adam olduklarını her zaman hissediyoruz. Maçta da bunu bekliyoruz. Maçın giderek artan tansiyosunda gereken konsantrasyonu sağlayarak o gücü hissettirmelerini bekliyoruz. Futbolcularımızın enerjisi taraftardan etkileniyor. Takımımızı 90 dakika boyunca sonuna kadar destekleyelim. O coşkuyu sahada hep hissettirelim.” açıklamalarında bulundu.

HAKEM KONUŞMALARI

Hakem konusuna da değinen Ilıcalı, “Cuma akşamı ‘yabancı hakem istiyoruz’ demiştim, şimdi 52. kez diyeyim; yabancı hakem istiyoruz. Sayın İbrahim Hatipoğlu çok enteresan bir açıklama yaptı. ‘Konuşmuyorlar’ dedi. Galatasaray’ın iç sahasında hakem konusunda bir avantajı olduğu yönünde ifadeler kullandı. Benim sorum şu; Galatasaray’ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır bunu soruyoruz. İç sahada hakemler Galatasaray’a adil davranmıyor diyorduk. Eğer bir Galatasaraylı yönetici çıkıp ”İç sahada avantajımız vardı” dese bu, bizim tespitimizi doğrulamış olmuyor mu? Biz de bunu söylüyoruz, evet iç sahada avantajınız vardı. Fenerbahçe Kulübü olarak iç saha maçlarına ‘yabancı hakem verin, adalet istiyoruz’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Ilıcalı, “Bir Galatasaray yöneticisi ‘İç sahada yerli hakemle avantajımız var’ dediği anda hakemler üzerinde baskı yaptıklarını ve avantaj sağladıklarını ispat etmiş oluyorlar. Eğer başka bir şey deseler, ben de bunun üzerine gülerim.” şeklinde konuşarak, bu konunun ileride de gündeme geleceğini belirtti.