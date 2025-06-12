Spor

Acun Ilıcalı Görevden Ayrıldığını Duyurdu

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ACUN ILICALI GÖREVİNDEN AYRILDI

Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulüple ilişkisini sonlandırdı. Kulüpten yapılan duyuruda, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” denildi. Bu gelişmelerin ardından, ayrılığın nedenleri de gün yüzüne çıktı.

MOURINHO TARTIŞMASI

Hürriyet’in haberine göre, Acun Ilıcalı ile yönetim arasında Mourinho konusundaki anlaşmazlık dikkat çekti. Başkan Ali Koç, daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ görüşünü yeniden vurgularken, Ilıcalı bu durum karşısında; “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum.” ifadelerini kullanarak ayrıldığını duyurdu.

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