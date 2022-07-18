Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı fena kapıştı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eski Şeyma Subaşı arasında kızları Melisa’nın velayeti nedeniyle tartışma çıktı.

Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, önceki gün eski eşi Acun Ilıcalı ile bir mekanda bir araya geldi.

Ancak iddiaya göre ikili arasında gergin anlar yaşandı. Snob Magazin’in haberine göre; Subaşı, herkesin içinde Ilıcalı ile kızı Melisa’nın velayeti ve nafaka konularını tartıştı.

Şeyma Subaşı’nın eski eşine sesini yükselttiği ileri sürüldü. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı’nın mekanı terk ettiği iddia edildi.

“HER EVLADIN YERİN ANNESİNİN YANIDIR” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını yayınlayan Subaşı, “Melisa Miami’de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami’de annesiyle beraber yaşamasın?” demişti. Subaşı, ardından bir video paylaşarak “Her evladın yeri annesinin yanıdır.” ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı.