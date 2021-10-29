Acun Ilıcalı İngiltere’den takım satın alıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ülkesinde ikinci ligde mücadele eden İngiltere ekibi Hull City’i satın almak için harekete geçti.

İngiltere’nin Hull City takımını satın almak için takımın sahibi ile büyük ölçüde anlaşan Acun Ilıcalı’nın İngiliz basınında yer alan haberlere göre Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia edildi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere İkinci Ligi Championship’te mücadele eden Hull City takımıyla ilgilendiğini açıkladı.

İngiliz basını Ilıcalı’nın Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia etti.

İngiliz basını, Ilıcalı’nın Hull City’yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi.

Ilıcalı’nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi: “Hull City’nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak.”