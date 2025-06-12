Acun Ilıcalı İstifa Etti, Ayrılık Açıklandı

FENERBAHÇE’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı. Kulübün resmi açıklamasında, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” denildi. Bu istifanın ardından yaşanan gelişmeler ve ayrılığın ardındaki nedenler ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre, Acun Ilıcalı ile Yönetim arasında Mourinho konusunda uzlaşmazlık yaşandı.

ILICALI’DAN MOURINHO AÇIKLAMASI

Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamalarda “Mourinho ile devam” kararı aldığını tekrarladı. Bu zirvede konuşan Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum.” ifadeleriyle ayrılık kararını yönetime bildirdi.