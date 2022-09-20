Acun Ilıcalı kaza geçirdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İstanbul Sarıyer’de kaza geçirdi. Ilıcalı’nın kazada kolu kırılırken, yanında bulunan kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif yaralandı.

Motor kazası haberini alan Acun Ilıcalı’nın yakınları hastaneye akın etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı da hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kaza, Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Acun Ilıcalı, motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosikletten düşen Ilıcalı’nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ DA HASTANEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, “Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim.” dedi.