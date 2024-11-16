Acun Ilıcalı Maçı Yerinde İzledi

BAŞLANGIÇTAKİ BÜYÜKİTİRLİ MÜCADELE

Dünyanın dikkatle beklediği karşılaşmada, eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul ringde bir araya geldi. Bu dev mücadelede galip gelen taraf Jake Paul oldu.

HÜKÜMDAR BOKSÖR VE RAKİBİ

Boks dünyasının efsanelerinden Mike Tyson, birçok kişi tarafından tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörü olarak kabul ediliyor. Karşılaştığı Youtuber Jake Paul, bu önemli maçta sürpriz bir zafer elde etti.

Mücadeleyi canlı izleyenler arasında Acun Ilıcalı da vardı. O, ailesi ile birlikte Teksas eyaletindeki Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda yer aldı. Bu heyecan verici etkinlik, birçok ünlü ismin de ilgisini çekti ve büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.