Acun Ilıcalı Maribor Kulübünü Satın Aldı

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDAN SONRA YATIRIMLARA DEVAM

Geçtiğimiz yaz, Fenerbahçe’nin kongresinde Ali Koç’un tekrar sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seçilmesinin ardından, kulüpte asbaşkanlık görevine gelen Acun Ilıcalı, futbol kulüplerine yatırım yapmaya hızla devam ediyor. Bu süre zarfında Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olarak dikkat çekiyor.

SLOVENYA KULÜBÜNÜN HİSSELERİNE YATIRIM YAPTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, resmi olarak Maribor kulübünün %74 hissesini satın almış durumda. Bu satın alım gerçekleşirken, kulübün yönetim kurulunda 4 kişi yer alacak ve bu isimlerden 3’ü Acun Medya’nın temsilcileri olacak.

MARIBOR LİGDE BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLİYOR

Acun Medya’nın Maribor üzerindeki %74 hisse alımı, Slovenya’nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada bulunan kulübü için önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Maribor, lider Ljubljana’nın 3 puan gerisinde konumlanıyor.