More
Spor

Acun Ilıcalı Maribor Kulübünü Satın Aldı

acun-ilicali-maribor-kulubunu-satin-aldi

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDAN SONRA YATIRIMLARA DEVAM

Geçtiğimiz yaz, Fenerbahçe’nin kongresinde Ali Koç’un tekrar sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seçilmesinin ardından, kulüpte asbaşkanlık görevine gelen Acun Ilıcalı, futbol kulüplerine yatırım yapmaya hızla devam ediyor. Bu süre zarfında Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olarak dikkat çekiyor.

SLOVENYA KULÜBÜNÜN HİSSELERİNE YATIRIM YAPTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, resmi olarak Maribor kulübünün %74 hissesini satın almış durumda. Bu satın alım gerçekleşirken, kulübün yönetim kurulunda 4 kişi yer alacak ve bu isimlerden 3’ü Acun Medya’nın temsilcileri olacak.

MARIBOR LİGDE BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLİYOR

Acun Medya’nın Maribor üzerindeki %74 hisse alımı, Slovenya’nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada bulunan kulübü için önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Maribor, lider Ljubljana’nın 3 puan gerisinde konumlanıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Akdeniz’de Kıbrıs Açıklarında Deprem Meydana Geldi

Kandilli Rasathanesi, Kıbrıs açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu; AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.
Manşet

Tayfur Havutçu’dan Kötü Yoğun Bakım Haberi

Beşiktaş'ın efsanesi Tayfur Havutçu, kanser tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. Kendisi uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.