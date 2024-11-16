Acun Ilıcalı, Maribor’un Hisselerini Satın Aldı

FUTBOL YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yaz yapılan Fenerbahçe kongresinde, Ali Koç tekrar sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seçildi. Bu seçim sonrası kulüpte asbaşkanlık görevine getirilen Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olarak futbol kulüplerine olan yatırımlarını sürdürüyor.

MARİBOR KULÜBÜNDE ÖNEMLİ SATIN ALIM

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, resmi olarak Maribor kulübünün yüzde 74 hissesini satın aldı. Bu önemli yatırımın ardından kulübün yönetim kuruluna 4 yeni üye katılacak ve bu üyelerden 3’ü Acun Medya’nın temsilcileri olacak.

SLAVENYA’DA LİGDEKİ YERİ

Acun Medya’nın satın aldığı Maribor, Slovenya’nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Maribor, lig lideri Ljubljana’nın 3 puan gerisinde bulunuyor.