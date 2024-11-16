More
Spor

Acun Ilıcalı, Maribor’un Hisselerini Satın Aldı

acun-ilicali-maribor-un-hisselerini-satin-aldi

FUTBOL YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yaz yapılan Fenerbahçe kongresinde, Ali Koç tekrar sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seçildi. Bu seçim sonrası kulüpte asbaşkanlık görevine getirilen Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olarak futbol kulüplerine olan yatırımlarını sürdürüyor.

MARİBOR KULÜBÜNDE ÖNEMLİ SATIN ALIM

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, resmi olarak Maribor kulübünün yüzde 74 hissesini satın aldı. Bu önemli yatırımın ardından kulübün yönetim kuruluna 4 yeni üye katılacak ve bu üyelerden 3’ü Acun Medya’nın temsilcileri olacak.

SLAVENYA’DA LİGDEKİ YERİ

Acun Medya’nın satın aldığı Maribor, Slovenya’nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Maribor, lig lideri Ljubljana’nın 3 puan gerisinde bulunuyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Akdeniz’de Kıbrıs Açıklarında Deprem Meydana Geldi

Kandilli Rasathanesi, Kıbrıs açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu; AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.
Manşet

Tayfur Havutçu’dan Kötü Yoğun Bakım Haberi

Beşiktaş'ın efsanesi Tayfur Havutçu, kanser tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. Kendisi uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.