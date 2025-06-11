Acun Ilıcalı, Mourinho İçin Ayrıldı

AÇIKLAMALARA GÖRE VEDA NEDENİ

Fenerbahçe’deki Asbaşkanlık görevinden ani bir şekilde ayrılan Acun Ilıcalı’nın veda sebepleri netleşti. Fanatik’in haberine göre, Ilıcalı’nın görevini bırakmasındaki en önemli etken Jose Mourinho oldu. Haberde, Fenerbahçe’nin teknik patronu Mourinho’nun, Başkan Ali Koç ile Londra’da gerçekleştirdiği bir görüşmede Acun Ilıcalı’dan rahatsız olduğunu belirttiği iddia ediliyor.

Aynı zamanda Portekizli teknik adamın Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmak istemediği ve transfer konusunda kendisine müdahale edilmesini istemediği öne sürülüyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe ile olan ilişkisinin sona erme sürecinin hızlandığı, 1 yıllık görev süresi dolarken, Ilıcalı’nın kendi isteğiyle kulüple yollarını ayırdığı ifade ediliyor.