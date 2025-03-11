Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe Yorumları Öne Çıktı

ACUN ILICALI’NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersin Düzen’e konuşan Ilıcalı, sarı-lacivertli ekipteki yöneticilik tecrübesi, yapılan transferler ve şampiyonluk mücadelesindeki rakipleri Galatasaray hakkında dikkat çekici sözler sarf etti. “Yoğun gündem geçiriyoruz. Futbol takımımız sezona yavaş başlasa da şu anda iyi bir noktada. Camia olarak kenetlendik. Heyecanlıyız. Başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Ilıcalı, mesaisinin kendisinin beklediğinden çok daha yoğun olduğunu belirtti.

YENİ BİR DÖNEM YAŞIYORUM

Ilıcalı, hayatında köklü değişiklikler yaşandığını ve yaşam tarzının tamamen değiştiğini ifade etti. “Çocukken aşık olduğum, çok maçına gittiğim, yanında olduğum takımımın bir yöneticisi olmak benim için bir gurur. Benim küçüklüğüm o kadar çok Fenerbahçe anısı ile dolu ki… Şimdi o takımın soyunma odasındayım, basın sözcüsüyüm, transfer görüşmesi yapıyorum. Benim için gurur bunlar. Çok mutluyum” dedi. Mehmet Dereli’ye de değinen Ilıcalı, “Kalbi Fenerbahçe için çarpan birisiydi” diyerek onu kaybetmenin kendisi için üzüntü verici olduğunu belirtti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VE TRANSFERLER

Rangers ile yapılan maç ile ilgili de konuşan Ilıcalı, “Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol, oyunun kimyasını değiştirdi. Futbolda her zaman istediğiniz olmuyor. O yüzden üzgünüm” dedi. Perşembe günü yapılacak rövanş maçında takımının kalitesine güvendiğini dile getirdi. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki istikrarının önemine vurgu yapan Ilıcalı, “Türkiye’de en ileri giden Avrupa’da Fenerbahçe oldu. Yine güzel bir yere geldik” dedi.

HAKEM PERFORMANSLARI

Türkiye’de hakem performansları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Türk futbolunda hakemlerle ilgili ciddi soru işaretleri var. Hakemler konusunda sıkıntı olduğunu düşündüğüm birçok durum mevcut” ifadelerini kullandı. Mourinho’nun Türkiye’deki hakemler ile ilgili yaşadığı sorunları değerlendiren Ilıcalı, “Türkiye’de hakemlerin geneli ile ilgili bir problem olduğu gerçek” dedi.

TRANSFERDE SON DURUM

Transfer çalışmalarından da bahseden Ilıcalı, “İstediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Taraftarımız iyi bilsin, hedefledik, bunlar olsun dedik, bu isimler olsun dedik” şeklinde konuştu. Cenk ve Talisca ile yapılan transferlerde yaşanan süreçleri anlatan Ilıcalı, “Transferlerimiz ilk 11’e sığmıyor. Çok iyi transferler yaptık” dedi. Ayrıca, En-Nesyri için aldığı eleştirileri de değerlendirdi.

MOURINHO’YA HAKEM ELEŞTİRİLERİ

Mourinho’nun hakemlerle ilgili eleştirilerine değinen Ilıcalı, “Mourinho, Türkiye’de yaşadığı hakem sorunlarını kabullenmiş durumda. Hakem performanslarının kötü olduğunu kendisi de belirtti” ifadesini kullandı. Ayrıca, yabancı hakemlerin önemine vurgu yaparak Türk futbolunun hakemlerle ilgili yaşadığı problemleri dile getirdi.

GALATASARAY TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLENLER

Son olarak Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, bazı basın mensuplarının olayları bir yere taşıma çabalarına dikkat çekti. “Galatasaray tarafı, olayları bir yere taşıma derdinde. O zaman da olmuyor!” diyerek yapılan eleştirileri yanıtladı ve “Biz adalet istiyoruz” dedi.