Acun Ilıcalı, Seçim Sürecini Değerlendirdi

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ACUN ILICALI’NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda güncel konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ekol TV’ye verdiği röportajda, seçim sürecine ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Kongre üyelerinin imza kampanyası hakkında konuşan Ilıcalı, “İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı?” şeklinde ifade etti.

SEÇİM SÜRECİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Eylül ayında yapılacak olan seçimle ilgili görüşlerini paylaşan Ilıcalı, “Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni arasanız bulamazsınız.” diyerek dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bu ifadeleriyle, seçim sürecinin önemine vurgu yapmış oldu.