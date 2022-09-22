Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren ve koluna platin takılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosiklet kazası geçirdi.

Ilıcalı’nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer’de bir otomobille çarpıştı. Kazada Ilıcalı’nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı.

Ilıcalı ve kızı hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan Ilıcalı’nın sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.