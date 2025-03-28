Acun Ilıcalı Yabancı Hakem Talep Ediyor

HER MAÇA YABANCI HAKEM İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Bodrum FK ile yapılan maçın ardından, her karşılaşmada yabancı hakem talep ettiklerini açıkladı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda 4-2 yenerek önemli bir galibiyet almıştı. Maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Ilıcalı, takımın performansından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. “Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadık. Bodrumspor son maçlarında gol dahi yemedi. Ligde son haftalara girdikçe düşme hattındaki takımların performansları artıyor. Oyuncularımız maçta çok konsantre oldular. Erken avantaj yakaladık. Çok mutluyum,” dedi. Ayrıca, galibiyet sevinci yaşadıklarını ve hocasıyla futbolcularına teşekkür ettiklerini belirtti.

DEPLASMAN OLAYLARINA DEĞİNDİ

Bodrumspor maçında yaşanan olaylara değinen Ilıcalı, “Çok deplasmana gidiyoruz ve Bodrum’da da güzel ağırlandık. Münferit olayları Bodrum camiasına mal edemeyiz. Saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili bazı saygısız ifadeler kullanıldı. Yönetim olarak gereken tepkiyi göstermiş olduk. Karşı taraftan özür mesajı geldi. İnsanlara her zaman hakim olamıyorsunuz ve bu tür fevri hareketler olabiliyor. Bu tarz olayların büyümeden engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetim olarak tepki gösterdik ve olay büyümedi,” şeklinde konuştu.

ADALET İÇİN YABANCI HAKEM TALEBİ

Ayrıca, Acun Ilıcalı her maça yabancı hakem istediklerini belirtti ve “Ağustos ayının ortasından beri ‘Yabancı VAR, yabancı hakem’ dedik. Bunun dışında başka bir söylemimiz olmadı. Yabancı hakem istememizin sebebi, adalet talep etmemizdi. Yabancı hakemler hakkında eleştiride bulunmadık. Bugün oynanan maçta bile VAR’dan gelen bir penaltı kararıyla ilgili bir hata yapıldığını düşünüyoruz. Yabancı hakem istememizin nedeni, hataların eşit dağıtılmasıdır. Hakem hata yapar ama bu hataların bir takım üzerinde yoğunlaşmadığı bir düzen olmalı. Avrupa kupasında da penaltılarımız verilmedi, ancak buna açıklama yapmadık. Bizim duruşumuz adalet istemek üzerinedir,” dedi.

Bu talebin Fenerbahçe’nin kararlılığı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Her zaman aynı şeyi söylüyoruz, evde yabancı hakem, dışarıda da yabancı hakem istemiyoruz. Türk hakem istemiyoruz, bu konudaki talebimiz nettir,” ifadelerini kullandı.