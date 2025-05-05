Acun Ilıcalı, Yalan İddialara İnanmayın

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gece yarısı sosyal medya platformunda bir paylaşım yaparak son günlerde gündemde olan teknik direktör isimlerinin gerçek olmadığını duyurdu.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ HAKKINDA

Acun Ilıcalı, “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN VE EMRE BELÖZOĞLU İDDİALARI

Ayrıca, Fenerbahçe Asbaşkanı’nın teknik direktörlük adayları arasında Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu’nun adlarının geçtiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu durum, camiayı meşgul eden konulardan biri haline geldi.