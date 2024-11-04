“Acun Ilıcalı: Yaşananlar Tam Anlamıyla Rezalet!” “Acun Ilıcalı: Şu Anda Yaşananlar Rezalet!”

FUTBOLDA YAŞANAN REZALATLER VE HAKEM TARTIŞMALARI

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor’u 3-2 yenmelerinin ardından hakemlikteki sorunlara dikkati çekti. Ilıcalı, “Şu anda yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, “Çünkü ligde iddiamızı sürdürmemiz için ligin en zor deplasmanlarından biri Trabzon deplasmanına geldik.” dedi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Ilıcalı, Trabzonspor yönetimi ve Trabzon Emniyeti’ne de teşekkür ederek, “Çok güzel önlemler aldılar ama önlem almayı da gerektirecek bir durum olmadı.” şeklinde konuştu. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi gerektiğini söyleyen Ilıcalı, “Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız, birbirimizle rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bütün yönetici arkadaşlarımız da başkanımız da aynı görüşte.” dedi.

REKABETİN SAHA İÇİNDE KALMASI

Futbolda tansiyonun düşmesini ve barışın gelmesini istediklerini vurgulayan Ilıcalı, “Rekabeti ölümüne yapalım ama saha içinde kalsın diyoruz. Ama tabii ki maalesef ülkemizde son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor.” şeklinde konuştu. Genç bir hakem tarafından yönetilen maç sonrası yaşananlarla ilgili olarak, “Burada yanlış anlamayın, bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var.” dedi.

HENÜZ DALGA GEÇİYORUZ

Ilıcalı, mizaha vurup artık yaşananlara güldüğünü belirterek, “Bu hakemlerle bu kadar olur zaten, bu kadar kötü niyetle bu kadar olur.” dedi. Sarı-lacivertli taraftarların bu maçta yanlarında olamadığını ancak desteklerini hep hissettiklerini vurgulayan Ilıcalı, “Çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var ve bugün maçı alacaklarına söz verdiler.” şeklinde ekledi.

ZOR FİKSTÜRDE İYİ GİDİYORUZ

Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, “Biz fikstürün zor tarafındayız ve zor tarafında da iyi şekilde devam ediyoruz.” dedi. Taraftarlarına teşekkür eden Ilıcalı, “Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek.” şeklinde değerlendirdi.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE

Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun maç sonrası yaptıkları açıklamalar hakkında da, “Hocamızın ve Amrabat’ın söyledikleri zaten durumu özetliyor.” diyerek, dikkatle takip ettiğini belirtti. “O yüzden çok konuşmaya gerek yok. Onlar zaten yabancı olarak, Türkiye’deki yabancılar olarak bu konudaki görüşlerini söylediler.” diye ekledi.