Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi

Championship ekibi Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı’dan teknik direktör konusunda açıklama geldi.

Championship ekibi Hull City teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

Takım sahibi Acun Ilıcalı teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Sky Sports’a konuşan Ilıcalı, “Championship’te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Doğru adayı seçmek için 24 saat çalışacağız. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamayı talep ediyorum. 0-0’lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim.” dedi.

Bu sezon 10 maçta 11 puan alan Hull City, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.