Acun Ilıcalı’dan bebek iddialarına yanıt

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek beklediği iddialarına yanıt geldi.

Banu, Melisa, Leyla ve Yasemin adından dört kızı bulunan ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bebek beklediği iddia edildi.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, çiftin bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu söyleniyor.

İddiaların ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’a konuştu.

Haberin kesinlikle doğru olmadığını söyleyen Ilıcalı, depremzedeler için yaptığı yardım kampanyalarıyla yaraları sarmaya çabaladığı bu dönemde hem kız arkadaşının yıpratılmasına ve bu yalan haberle gündeme gelmekten son derece üzgün olduğunu belirtti.

Daha önce üç kez dünyaevine giren Ilıcalı’nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile Melisa isimli bir kızı bulunuyor.