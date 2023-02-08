Acun Ilıcalı’dan deprem bölgesine destek

Türkiye’yi sarsan yıkıcı deprem sonrası bölgede bulunan depremzedeler için sanat camiası da harekete geçti.

Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Sabah meydana gelen şiddetli sarsıntıdan sadece saatler sonra, bölge 7.6’lık bir deprem daha meydana geldi. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, büyük bir destek de Acun Ilıcalı’dan geldi.

6 Şubat saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

Şarkıcı kimliğinin dışında kurucusu olduğu AHBAP platformu aracılığıyla yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, tüm ülkeyi kahreden depremin ardından; geçtiğimiz gün ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini şu mesajla duyurdu:

Ardından tek tek bağış yapan ünlü isimleri açıklamaya devam eden Levent, “Mert Hakan Yandaş aradı, 200 bin TL bağışladı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL, hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı” diye yazdı.

“Oyuncu Burak Deniz 150 bin TL ve sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı” diyerek Tweet serisine devam eden şarkıcı; “Sevgili Burak Yılmaz 300 bin TL, sevgili Celil Nalçakan 100 bin TL, Aras Bulut İynemli 200 bin TL, İrem Derici 150 bin TL, Çağlar Söyüncü 50 bin euro ve Cengiz Ünder 50 bin euro bağışladı” ifadelerini kullandı.