Acun Ilıcalı’dan mesai saati açıklaması: Neden 11.00’da başlamıyor?

Acun Medya’nın kurucusu ve sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın iş hayatının kurallarına ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Mesai saatlerini eleştiren Ilıcalı, “Bir gün elimde güç olursa mesai saatlerini 10.30’da başlatmayı düşünüyorum. Niye insanlar sabah bu kadar erken kalkıyor? İnsanlar uyusun ya, uyuması lazım bence” sözleriyle dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, “Bir Hikayesi Var” adlı programa konuk oldu. Başarı ve girişimcilik üzerine konuşan ünlü isim, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konularda sitem etti. Sistemi eleştiren Ilıcalı’nın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü televizyoncu katıldığı programda “Çalışanların herhangi bir saat üzerinden işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde güç olursa mesai saatlerini 10.30’da başlatmayı düşünüyorum. Niye insanlar sabah bu kadar erken kalkıyor, anlamış değilim. Niye sabah 8.00 trafiği var? İnsanlar uyusun ya, uyuması lazım bence. Niye mesai 10.30 ya da 11.00’da başlamıyor mesela? Ne oluyor, o 2 saatte dünya mı kurtuluyor? Hep beraber o saatlerde çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak. Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum. Zaten saat farkları var. Dünyayla her dakikaya yakalayamıyorsun” şeklinde konuştu.

“HAYAT FELSEFEM İNSANLARIN ÇALIŞIRKEN MUTLU OLMASI”

Mesai saatleri ve çalışma sistemi hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, sözlerinin devamında ise “Ben sabah erken kalkılmasına aşırı karşıyım. Hiçbir çalışanımı da sabah kaldırmadım. İnsanların rahat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim hayat felsefem insanların çalışırken mutlu olması. Bu mutluluğun da öncelikle çalışma saatlerinden geçtiğini düşünüyorum” dedi.