Acun Ilıcalı’dan rekor transfer

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City için harekete geçti ve tarihi bir transfere imza attı.

Geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımı Hull City’i alan Acun Ilıcalı, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirdi.

Türkiye’de Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl satın aldığı Hull City’de tarihi bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Lewis-Potter’ın transferi için Brentford ile kulüp rekorunun kırıldığı bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

İngiliz basını ise bu rakamın yaklaşık 19 milyon euro olduğunu, bonuslarla birlikte toplam ücretin 23 milyon euroyu bulabileceğini aktardı. Öte yandan Lewis-Potter’ı kadrosuna katan Brentford ise, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.