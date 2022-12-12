Acun Ilıcalı’dan Survivor açıklaması! İlk isim belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ekranların sevilen yarışması Survivor’da bu sezon yarışacak ilk ismi açıkladı.

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Survivor’un 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Bu yıl Survivor yepyeni bir formatla ekranlara dönüyor. “Survivor’da bu sezon akıl oyunları olacak” diyen Acun Ilıcalı, yarışacak ilk isimi açıkladı. Ilıcalı’nın açıkladığı isim sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde ‘MasterChef Türkiye’ yarışması ile gündemde olan Acun Ilıcalı, çok izlenen bir diğer formatı için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda verdi. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını açıkladı. Survivor’ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini’nin bir süredir Survivor’a hazırlandığı ortaya çıktı.