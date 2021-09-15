Acun’dan Hadise için açıklama

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şarkıcı Hadise’nin bu yıl ‘O Ses Türkiye’de yer almayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin yeni sezondaki jürisi hakkında konuştu. Ilıcalı “Hadise’yi O Ses Rap’te düşünüyoruz. Hadise’nin O Ses’teki yerine bir isim düşünüyoruz. O isim de çok kolay değil” dedi.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında O Ses Türkiye’nin yeni sezondaki jürisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Ilıcalı, Hadise’nin artık O Ses Türkiye’de olmayacağını belirterek “Hadise’nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise’yi O Ses Rap’te göreceğiz” dedi.

“SON AŞAMAYA GELDİK”

O Ses Türkiye jürisiyle ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, “Bir şey yaparken karşılıklı konuşuruz. Büyük ihtimalle belli olacak ama iki üç gün müsaade et bana. Bu sene jürileri ikiye ayırdık. O Ses Rap yapacağız. Hadise’yi O Ses Rap’te düşünüyoruz. Hadise’nin O Ses Türkiye’deki yerine bir isim düşünüyoruz..O isim de çok kolay değil. O açıdan baktığımız zaman kafa yormamız gerekiyor. Son aşamaya geldik” yanıtını verdi.