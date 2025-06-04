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ACWA Power, Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım

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SUUDİ ARABİSTAN MERKEZLİ ACWA POWER TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPIYOR

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım sürecinin son aşamalarına geldi. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak için görüşmelerin imza aşamasına geldiğini duyurdu. Bu bağlamda, ACWA Power’ın Türkiye’nin Sivas ve Karaman bölgelerinde 1’er gigavatlık büyüklüğünde güneş enerjisi santralleri kuracağı ifade edildi.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ UYGULANACAK

Proje için daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP projelerinde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli geçerli olacak. Kanun niteliğindeki düzenlemelerle birlikte, ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik sorunlarını aşması bekleniyor. Şu ana kadar yürütülen görüşmelerde, ACWA Power’ın Türkiye’de kuracağı santraller için gerekli tüm paneller ve ekipmanları Çin’den getirmek istediği öğrenildi. Ancak, son aşamada taraflar yerli üretim konusunda uzlaşı sağladı. Enerji sektörü temsilcileri, ACWA Power’ın Türkiye’deki üretim yapan şirketlerle temasa geçerek ekipman ve parça üretimi için teklif istediğini doğruladı. Santrallerde 30 yıllık alım garantisi planlandığı da bildiriliyor.

TEK YATIRIMCININ EN BÜYÜK YATIRIMLARINDAN BİRİ OLACAK

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Sivas ve Karaman bölgelerinde kurulacak santrallerin, yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcının gerçekleştireceği en büyük yatırımlardan biri olması bekleniyor.

DAHA FAZLA YATIRIM PLANI GÜNDEMDE

CNBC-e’ye konuşan kaynaklar, ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin ilerleyen günlerde daha fazla büyüyebileceğini ifade etti. Buna göre, ACWA Power’ın Türkiye’de daha fazla yatırım planladığı öğrenildi. Ayrıca, bu yatırım ACWA Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olmayacak; Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santral yatırımı da bulunuyor.

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