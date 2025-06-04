ACWA Power, Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım

SERİYİ HIZLANDIRMAK İÇİN SON AŞAMADA YATIRIM

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım için son aşamaya geldi. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat büyüklüğünde bir güneş enerjisi santrali kurmak için imza aşamasına geldiğini bildirdi. Buna göre, ACWA Power, Türkiye’de Sivas ve Karaman illerinde 1’er gigavat kapasitede güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyor. Proje, hükümetler arası bir anlaşma modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ DE UYGULANACAK

Proje için şimdiye kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi önemli projelerde kullanılan hükümetler arası anlaşma modeli kullanılacak. Kanun niteliğindeki bu düzenleme sayesinde, ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik zorlukları aşması bekleniyor. Yapılan görüşmelerde, ACWA Power’ın Türkiye’de inşa edeceği santraller için tüm ekipman ve panelleri Çin’den getirmek istediği belirtilmişti. Fakat son aşamada taraflar, yerlilik şartında anlaşma sağladı. Enerji sektörü temsilcileri de, ACWA Power’ın Türkiye’de yerel şirketlerle iletişime geçerek ekipman ve parça üretimi için teklifler talep ettiğini doğruladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM

ACWA Power’ın kuracağı güneş enerjisi santralleri için 30 yıllık alım garantisi öngörülüyor. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Sivas ve Karaman’da kurulması beklenen santraller, yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek en büyük yatırımlardan biri olma potansiyeline sahip.

DİĞER YATIRIM PLANLARI MEVCUT

CNBC-e’ye konuşan kaynaklara göre, ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin ilerleyen günlerde büyümesi mümkün. ACWA Power, Türkiye’de daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca bu, ACWA Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı da olmayacak. Şirket, Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santrali yatırımı da gerçekleştirmiş durumda.