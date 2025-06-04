ACWA Power, Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım

ACWA POWER’IN YATIRIM AŞAMALARI HIZLANIYOR

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolar tutarında yatırım için nihai aşamaya geldi. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat kapasiteye sahip bir güneş enerjisi santrali kurmak için görüşmelerin imza aşamasına geldiğini ifade ediyor. Buna göre, ACWA Power, Sivas ve Karaman bölgelerinde her biri 1 gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kuracak.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ UYGULANACAK

Proje için daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak. Yasa niteliğindeki düzenleme ile ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik sorunlarının kolayca aşılması bekleniyor. Şu ana kadar yürütülen görüşmelerde, ACWA Power’ın Türkiye’de kuracağı santraller için tüm panel ve ekipmanları Çin’den temin etmek istediği belirtildi. Ancak sonunda taraflar, yerlilik şartında anlaştı. Enerji sektörü temsilcileri, ACWA Power’ın Türkiye’de üretim yapan şirketlerle temas kurarak ekipman ve parça üretimi için teklif istediğini doğruladı. ACWA Power, kurulacak güneş enerjisi santrallerinde 30 yıllık alım garantisi planlıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK BİR YATIRIM BEKLENTİSİ

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Sivas ve Karaman bölgelerinde kurulacak santrallerin, yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olması öngörülüyor. Ayrıca, ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin ilerleyen günlerde daha da büyüyebileceği kaynaklar tarafından bildiriliyor. ACWA Power’ın Türkiye’de daha fazla yatırım yapma planı bulunuyor. Ayrıca, bu yatırım, şirketin Türkiye’deki ilk yatırımı olmayacak; ACWA Power’ın Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santrali yatırımı da mevcut.