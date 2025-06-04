Acwa Power, Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım

YATIRIM AŞAMASI VE PROJE DETAYLARI

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım için son aşamaya geldi. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat büyüklüğünde bir güneş enerjisi santrali kurma görüşmelerinin imza aşamasına geldiğini dile getiriyor. Buna göre, ACWA Power, Türkiye’nin Sivas ve Karaman bölgelerinde 1’er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ UYGULANACAK

Proje için daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi büyük projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modelinin geçerli olacağı belirtiliyor. Bu kanun niteliğindeki düzenleme ile ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik sorunları hızla aşması bekleniyor. Görüşmelerde ACWA Power’ın Türkiye’de kuracağı santraller için tüm panel ve ekipmanları Çin’den getirmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Ancak taraflar, projede yerlilik şartında anlaşmaya vardı. Enerji sektörü temsilcileri, ACWA Power’ın Türkiye’de üretim yapan şirketlerle iletişime geçerek ekipman ve parça üretimi için teklif istediğini doğruladı. Güneş enerjisi santralleri için 30 yıllık alım garantisi planlandığı aktarılıyor.

EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Sivas ve Karaman’da kurulması beklenen santraller, yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olarak özelleşiyor. Ayrıca, ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin ilerleyen günlerde daha da büyüyebileceği belirtiliyor. ACWA Power, Türkiye’de daha fazla yatırım yapma planları üzerinde çalışıyor. Şirketin Türkiye’deki ilk yatırımı ise Kırıkkale’de bulunan 950 megavat kapasiteli doğalgaz santrali olacak.